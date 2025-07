RALLY San Marino Rally: le parole di Trentin, Ciuffi e Fontana

Non sta nella pelle Giovanni Trentin, vincitore del San Marino Rally: "Le emozioni sono tante, è stato un bel rally molto impegnativo, ci siamo giocati fino all'ultimo e siamo riusciti a fare la differenza sulla penultima prova che ci ha salvati. Siamo molto contenti, è un weekend abbastanza importante perché ci ha lasciato una persona che conoscevamo tutti nel team e quindi è una vittoria dedicata a lui e a Matteo, la voglio dedicare a loro".

Soddisfatto per la piazza d'onore Tommaso Ciuffi, soprattutto in ottica classifica generale: "Il secondo posto è ottimo, siamo soddisfatti di questo, ma non della nostra performance durante questo weekend, non abbiamo mai avuto un buon feeling in generale. Purtroppo due mesi e mezzo senza montare in macchina, noi siamo stati due mesi e mezzo a dare il Folletto in casa, gli altri hanno la possibilità di stare più di noi in macchina, quindi riadattarsi e rimettersi subito al passo non è mai semplice. Adesso puntiamo con testa la Sardegna, cercheremo di lavorare con il team, con Pirelli, con tutto il gruppo per cercare di arrivare in Sardegna più preparati possibile visto che questi ragazzi giovani accelerano e gli facciamo complimenti".

Soddisfatto anche Matteo Fontana, terzo assoluto in Repubblica: "Abbiamo attaccato fin dal primo metro, poi l'ultima prova fortunatamente avevamo già visto il tempo di Koronen, quindi ci siamo regolati un pochettino, abbiamo gestito, però la prima prova vinta in assoluto, primo podio in assoluto, è davvero un'emozione incredibile, siamo davvero contentissimi. Non mi aspettavo il podio, sicuramente era un sogno nel cassetto, però sapevamo che comunque con questa macchina contro le Rally 2 non era facile".

