San Marino Rally, Valli: "Nel 2027 o 2028 puntiamo all'Europeo su terra"

Bilancio positivo quello tracciato dal presidente della FAMS Paolo Valli che annuncia anche la volontà di portare il San Marino Rally ad un campionato di livello superiore: "Il San Marino Rally è sempre una gara interessante per chi vi partecipa, è un banco di prova molto impegnativo e difficile per tutto il campionato, per tutti coloro che sono i partecipanti. Sono prove selettive, impegnative, difficili, ma nello stesso tempo danno il senso della misura, della qualità e di chi ha un corso meglio e quindi chi ha guidato meglio. Quest'anno il caldo ha aiutato a rendere le cose ancora più difficili, però siamo molto soddisfatti, le prove sono molto belle, sono state svolte nel migliore dei modi"

Tra l'altro San Marino Rally che chiude quest'edizione ma si guarda sempre avanti e si guarda anche con qualche novità? "Guardiamo avanti perché ovviamente si lavora in un'ottica in prospettiva, in un'ottica di crescita. Ci sono delle ipotesi di poter partecipare a campionati anche di livello superiore, di far introdurre la tappa di San Marino in un campionato di livello superiore. Di questo lavoreremo sia con la parte nostra istituzionale che con i comuni che ci ospitano, che hanno le strade sterrate idonee per poter svolgere questo tipo di gara. Quindi guardiamo con fiducia o al prossimo anno o a quello successivo per poter fare un salto di qualità al San Marino Rally che comunque ha una grandissima tradizione"

Come campionato di livello superiore per adesso si intende a livello europeo? "Sì, intendiamo a livello europeo, ovviamente non al campionato del mondo perché quello ha delle dinamiche e delle difficoltà troppo elevate. Noi vogliamo entrare un po' in questo ambito, cioè quello del campionato europeo, della parte terra perché comunque le gare su sterrato hanno un loro campionato e vediamo se riusciremo a ottenere questo risultato".









