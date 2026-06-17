San Marino Rally, Valli: "Un'edizione all'altezza della storia della gara". Forcellini: "FAMS esempio nell'organizzazione degli eventi"

A margine della conferenza stampa di presentazione del San Marino Rally hanno parlato il presidente della FAMS Paolo Valli e il numero uno del CONS Christian Forcellini.

A margine della conferenza stampa di presentazione del San Marino Rally hanno parlato il presidente della FAMS Paolo Valli e il numero uno del CONS Christian Forcellini.

"54 anni di storia, dobbiamo onorarli e quindi cercare di fare come abbiamo sempre fatto" - commenta Valli - "un'edizione che possa risultare all'altezza delle aspettative. Il nostro è un rally tecnico molto anche impegnativo per gli equipaggi, abbiamo strade che sono molto belle ma anche che sono selettive e quindi comunque ci sono tutti gli ingredienti perché venga fuori un'ottima edizione con dello spettacolo. Noi ci teniamo molto a mantenere all'interno del territorio una prova pur con difficoltà perché dobbiamo legare tratti sterrati fra di loro, perché questo aiuta a mantenere in piedi il nome importante del San Marino Rally e il fatto che comunque si svolga, come è sempre stato peraltro fatto in passato, qualche prova speciale all'interno del territorio"

"Siamo di fronte a una delle federazioni più strutturate nell'organizzazione di eventi" - dice Forcellini - "lo dimostrano con gli eventi di livello internazionale che portano a San Marino praticamente tutti gli anni. Il San Marino Rally è uno degli eventi di punta sul quale anche il Comitato Olimpico ovviamente contribuisce e punta. Nella nostra politica stiamo cercando di incentivare il più possibile le Federazioni in organizzazione di eventi internazionali di livello perché più gli eventi sono importanti e più la cassa di risonanza cresce ed è un biglietto promozionale incredibile per il nostro Paese e noi dobbiamo incentivare le Federazioni a organizzare eventi di livello il più possibile, questo cerchiamo di farlo. Adesso è stato emanato un decreto nei prossimi giorni probabilmente di incentivi proprio per chi possa anche investire negli eventi, nelle manifestazioni. Dobbiamo crescere per far sì che il nostro Paese abbia più cassa di risonanza possibile".









