AUTO San Marino "rampante" col raduno Ferrari sullo Stradone Oltre 70 le vetture griffate dal marchio di Maranello esposte lungo lo Stradone.

Domenica “rampante” a San Marino, col raduno Ferrari a colorare di rosso – e non solo – le vie del Titano, per un evento organizzato dal club Red Passion Italy di Lugo. Circa 120 appassionati provenienti da tutta Italia e non solo – con oltre 70 vetture griffate dal marchio di Maranello – hanno animato le vie del centro storico, per poi convergere in un'esposizione scenografica lungo lo Stradone.

