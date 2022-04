AUTO D'EPOCA San Marino Revival: vince il bergamasco Guido Barcella Sul Titano la quarta prova del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche

Sulle strade dell'antica Repubblica è andata in scena la 29esima edizione del San Marino Revival, quarta delle 12 prove del Campionato Italiano, Regolarità Auto Storiche. Una cinquantina gli equipaggi al via di una gara che prevedeva un percorso di 182 chilometri, con sessantacinque controlli cronometrici, quattro controlli orari e tre controlli a timbro. Ad aggiudicarsi l'appuntamento sammarinese, uno dei grandi favoriti, il bergamasco Guido Barcella su Fiat 508 C del 1938. Barcella ha preceduto il suo conterraneo Alberto Riboldi, anche lui al volante di una Fiat 508 C. Terzo posto e primo di gruppo 7 per il figlio del vincitore, Nicola Barcella su A112 Abarth. A seguire, il bresciano Andrea Belometti con un altra Fiat 508 C e il bolognese Valerio Rimondi, con una splendida Porsche 911 Targa, primo classificato di gruppo 6. In gara anche il sammarinese Corrado Marzi, navigato da Maria Luisa Menicucci che con una Alfa Romeo GTV 6 hanno chiuso al 35esimo posto assoluto. Un evento di grande successo, con la passerella di splendide vetture in una cornice dal fascino unico come la Repubblica di San Marino.

