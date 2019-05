San Marino Revival, vince Passanante - La prova delle auto storiche vale per il campionato italiano.

Nell'incertezza del meteo del Titano – sole, nuvole e poi pioggia – c'è una sola costante, Mario Passanante. Dopo il secondo posto dell'anno scorso, il pilota siciliano si fa metronomo e porta a casa il San Marino Revival – già vinto nel 2015 – e incascina punti importanti per il Campionato Italiano di Regolarità. Una giornata che è un tripudio della Franciacorta Motori, che monopolizza il podio: dietro alla Fiat 1100 di Passanante – e della navigatrice Elisa Buccioni - ci sono la Fiat 508C di Spagnoli-Parisi e la Lancia Fulvia Coupé di Bertogli-Gamba. Per quel che riguarda i sammarinesi, l'equipaggio migliore è quello guidato da Corrado Marzi e diretto da Maria Luisa Menicucci, che portano la loro Alfa Romeo GTV al 39° posto assoluto e al 3° del 9° raggruppamento. La gara si è articolata lungo 65 prove cronometrate, coi passaggi sulle strade del Rally di San Marino, lo Spino, la Casa, Canepa, le Tane, Piandavello, Maiano, Corianino. La coppa delle dame è stata vinta da Gaetana Angino in coppia con Cristina Biagi con la loro Autobianchi A112 Abarth.