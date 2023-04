San Marino Revival: vince Scapolo, Garilli trionfa nella Power Stage Alberto e Giuseppe Scapolo hanno conquistato la 30^ edizione del San Marino Revival, valida come quarta prova del Campionato Italiano di Regolarità Autostoriche. A Serravalle si è disputata la Power Stage, vinta da Garilli con l'A112 Abarth.

Il San Marino Revival festeggia il suo trentennale e non poteva farlo in modo migliore: la gara, organizzata dalla San Marino Racing Organization, anche quest'anno è stata confermata come prova valida per il Campionato Italiano di Regolarità Autostoriche. Un appuntamento imperdibile con 180km di percorso tra le pianure e le colline della Repubblica e del Montefeltro e ben 65 riscontri cronometrici, al centesimo di secondo. Non è mancato il tradizionale e celebre controllo a timbro in Piazza della Libertà: un'occasione per i piloti di scoprire il Centro Storico e ammirare le bellezze del Titano.

A Serravalle poi si è disputata una spettacolare Power Stage – avulsa dal resto della manifestazione – conquistata da Diego Garilli su A112 Abarth. La classifica assoluta è andata invece ad Alberto e Giuseppe Scapolo, veri e propri specialisti della regolarità, con la Fiat 508C del 1937. Al traguardo anche due equipaggi sammarinesi: Corrado Marzi e Daniela Turci con l'Alfa Romeo Gtv6, Valerio Scarano e Cristian Mini con l'Alfa Romeo Giulietta Spider.

