REGOLARITÀ San Marino Revival, Zanotti-Gasperoni campioni italiani di Classe Il risultato consente inoltre ai sammarinesi di restare in corsa per il titolo generale RC5: "Proveremo a giocarcela fino alla fine"

San Marino Revival, Zanotti-Gasperoni campioni italiani di Classe.

Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni, su Fiat Ritmo Abarth 130 TC, hanno conquistato al 33° San Marino Revival il titolo italiano di Classe tra le 2000cc di RC5 del Cireas 2026, centrando il successo con due gare d'anticipo e per il terzo anno consecutivo. L'equipaggio sammarinese della Scuderia Rovigo Corse ha chiuso al quarto posto assoluto dopo l'applicazione del coefficiente di anzianità delle vetture, mancando il podio per appena 0,03 punti.

A penalità nette Zanotti e Gasperoni avevano fatto segnare il secondo miglior risultato assoluto, alle spalle di Flavio Renna e Paolo Abalsamo. Il risultato consente inoltre ai sammarinesi di restare in corsa per il titolo generale RC5: a due appuntamenti dal termine il distacco dalla vetta è di 5,5 punti. "Ora con il titolo di Classe già in tasca non vogliamo fermarci - ha detto Zanotti -. La corsa per la generale di RC5 è ancora aperta e proveremo a giocarcela fino alla fine".



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