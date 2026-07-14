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San Marino, Riviera di Rimini e MotoGP avanti insieme fino al 2031

Sul Titano la firma dell'accordo per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini alla presenza di Carmelo Ezpeleta

di Elia Gorini
14 lug 2026

San Marino, Riviera di Rimini e MotoGP, unite ancora una volta sotto la bandiera del motomondiale. Passione e motori ancora insieme fino al 2031. Sul Titano il momento che ha sancito questo rinnovo dell'accordo alla presenza del CEO di MotoGP Carmelo Ezpeleta.

A Palazzo Mercuri presenti il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, l’Assessora allo Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, i sindaci di Bellaria, Filippo Giorgetti, di Cattolica, Franca Foronchi, di Riccione Daniela Angelini, di Misano Fabrizio Piccioni, in rappresentanza anche della Provincia e l’Assessore Francesco Bragagni in rappresentanza del Comune di Rimini. Insieme alle istituzioni politiche anche Luca Colaiacovo, Mariano Spigarelli e Andrea Albani per il Misano World Circuit. Un tavolo di lavoro ampio e condiviso che con un anno di anticipo sulla scadenza ha voluto rinnovare l'accordo che proseguirà fino al 2031.

(Nel video le interviste con Carmelo Ezpeleta CEO MotoGP Group e Rossano Fabbri Segretario di Stato Sport)




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