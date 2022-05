Sandalion Rally, 3 sammarinesi al via

La vera protagonista del weekend in terra sarda è stata la pioggia o meglio ciò che ha lasciato sul terreno dai giorni precedenti. Da venerdì 6 a domenica 8 maggio la carovana del campionato Motorally, raid TT e il trofeo Yamaha ha fatto tappa in Sardegna per una prova di campionato che si annunciava tra le più dure.

La pioggia battente dei giorni precedenti ha inondato le piste, lasciando acqua e fango ad accogliere i piloti. "Sono stati 200km di guadi continui" commenta a caldo Paolo Michelotti - presidente della Federazione Sammarinese Motociclistica - anche lui al via. Oltre a Michelotti altri 2 i piloti sammarinesi che si sono battuti nei 3 giorni di gare in 3 classi differenti. Per Thomas Marini (MC San Marino) prima prova RaiD TT e terza e quarta motorally. Una tappa che difficile, ostacolata dal freddo oltre che dalle condizioni dei tracciati ma comunque molto veloce, con punte di 140kh/h. Ha chiuso le tre giornate rispettivamente 13°, 13° e 6° assoluto.

Porta a casa oltre ad un ottimo risultato anche tanta esperienza in più utile per le prossime gare. Paolo Michelotti (MC Titano) 3 giorni di Raid TT ed un ottima 65° posizione assoluta e 26° di classe. Giacomo Ferrari (MC Titano) prende parte invece al trofeo Yamaha. Per loro 3 gare differenti, una per giornata, con tre classifiche dedicate.

Chiude 3° il venerdì, 4° il sabato e di nuovo 3° la domenica, posizionandosi 3° in classifica generale di Trofeo. Prossima tappa ad Aielli (AQ) 11 e 12 giugno.