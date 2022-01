Sanders vola tra le moto, Al Attiyah domina le auto

Daniel Sandes raddoppia e avanza un'autorevole candidatura per giocarsi tra le moto la vittoria finale di questa Dakar. Dopo avere vinto il prologo con un minuto sulla Honda di Pablo Quintanilla, oggi Sanders si è ripetuto, conquistando la tappa con partenza e arrivo ad Ha'Il. E ancora una volta il primo degli inseguitori si è confermato Quintanilla, che dopo 334 km di speciale ha chiuso a 2 minuto e 07. Terzo, a 8'31" l’austriaco della Ktm, Matthias Walkner. Tra i più brillanti c'è anche Danilo Petrucci che nonostante i pochi giorni di test alle spalle ha confermato tutto il suo talento anche fuoristrada. L'italiano che corre con una KTM della Tech3 occupa il tredicesimo posto della Generale.

Tra le auto, giornata da dimenticare per il francese Stephane Peterhansel che passa secondo al rilevamento dei 120 chilometri, poi incappa in un brutto incidente, andando a sbattere con il posteriore e lesionando la sospensione: per lui la Dakar per quanto riguarda le ambizioni di classifica, si conclude qui. Il successo di tappa è andato al qatariota Nasser Al-Attiyah su Toyota con un margine nettissimo di 12'44''sul francese Sebastien Loeb. La classifica dei Truck parla invece una sola lingua, quella del Kamaz Master con Dmity Sotnikov davanti a Nikolaev. Indietro Karginov, costretto a una sosta di quasi venti minuti per una foratura mentre era in testa. Deludono gli Iveco Powerstar.