RALLY Sanremo Rally Storico: Da Zanche trionfa Il pilota di Bormio, al volante di una Porsche 911 Gruppo B, si è imposto per la quarta volta nella gara che ha inaugurato la stagione dei campionati Italiani ed Europei. Sul podio anche Musti (Porsche 911) e Luise (Subaru Legacy).

A distanza di 3 anni Lucio Da Zanche torna a fare la voce grossa al Rally Storico di Sanremo. Il pluricampione italiano ed europeo si è imposto per la quarta volta nella corsa che ha inaugurato la stagione di entrambe le serie. Da Zanche ha conquistato, al volante della Porsche 911 Gruppo B, ben 10 prove speciali sulle 14 in programma. Grazie a questo successo il pilota di Bormio sale in testa alla classifica sia del Tricolore che dell'Europeo e aggiunge il trionfo del 2021 assieme agli exploit del 2011, 2012 e 2018. Un ritmo insostenibile per gli avversari fin dai primi stage del venerdì per poi arrivare con relativa facilità al traguardo finale di Sanremo.

A 20 secondi dal vincitore l'altra Porsche di Matteo Musti, capace di imporsi nella speciale “Vignai”. Gradino più basso del podio per Matteo Luise su Subaru Legacy, a poco meno di due minuti da Da Zanche. Ritirato, nel corso della seconda giornata, uno dei protagonisti di questa 36^ edizione: “Lucky” Battistoli, navigato da Fabrizia Pons, costretto ad abbandonare la gara dopo aver toccato un muretto e rotto una sospensione della sua Lancia Delta Integrale.

