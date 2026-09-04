FORMULA 1 Sarà Ferrari-Mercedes a Monza: Leclerc migliore delle FP1, Russell delle FP2

Sarà Ferrari-Mercedes a Monza: Leclerc migliore delle FP1, Russell delle FP2.

Duello Ferrari-Mercedes a Monza: questo è ciò che è venuto fuori dopo le prime due sessioni di prove libere. Nelle FP1 doppietta Rossa con Leclerc davanti al compagno di scuderia Hamilton, nelle FP2 è George Russell a trovare la zampata vincente e chiuderle davanti a tutti. 1:22.559 il crono del pilota inglese che precede di un decimo lo stesso Leclerc e Kimi Antonelli (che in gara partirà dall'ultima fila dopo aver sostituito la power unit).

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