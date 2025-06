SUPERBIKE SBK, a Razgatlioglu gara1 del GP d'Emilia Romagna A Misano, il turco precede il capoclassifica Bulega e Petrucci.

Nella sua ultima a Misano da pilota Superbike, Toprak Razgatliogu prosegue la rimonta avviata in Repubblica Ceca. Il turco – fresco di firma con Pramac Yamaha per lo sbarco in MotoGP nel 2026 – si prende gara 1 del GP d'Emilia Romagna con una prova di forza sul capoclassifica Nicolò Bulega, ora avanti di 26 punti in classifica. A completare il podio , terzo posto – il 4° consecutivo tra gare e Superpole Race – per Danilo Petrucci, che nel finale di gara tiene sugli attacchi di Alex Lowes; seguono Locatelli e Bautista.

Unica pecca di Razgatlioglu è la partenza, dove scatta dalla pole ma, alla prima curva, va largo: così per un attimo le operazioni le comanda Bassani, seguito, e poi scalzato, da Bulega; dietro di loro c'è Locatelli, a sua volta di lì a poco superato dal redivivo Razgatlioglu e da Petrucci. E anche la presenza ai piani alti di Bassani ha vita breve, perché tempo un giro e il pilota Bimota finisce fuori e saluta la contesa. Che dunque resta cosa tra i due contendenti per il titolo: Bulega regge davanti fino a 17 giri dal termine, quando il turco mette la freccia. I due allungano – con Petrucci che si ritrova in breve staccato di 7” e poi 10” - e restano a lungo attaccati l'uno all'altro, ma un duello vero e proprio non si compirà mai: Razgatlioglu si prende quei decimi che sono il minimo indispensabile per tenersi fuori dal mirino del rivale, dunque attacchi non ne arrivano e il turco BMW va a conquistare la vittoria. Il resto domani, con la Superpole Race alle 11 e gara 2 alle 14.

