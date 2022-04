Dopo il dodicesimo posto in Gara1, Luca Bernardi arriva a ridosso della zona punti in Gara2 ad Aragon chiudendo in 16^ posizione. Si chiude, quindi, con 4 punti l'esordio del pilota sammarinese nel Mondiale Superbike. Successo che è andato allo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista, che si era imposto anche nella Superpole Race, davanti a Rea e Razgatlioglu.