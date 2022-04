SUPERBIKE SBK Aragon: Jonathan Rea vince gara1, Luca Bernardi è 12' Il pilota sammarinese guadagna sei posizioni sulla griglia di partenza e conquista i primi punti nel mondiale.

Jonathan Rea vince gara1 del SBK Aragon, prima prova del mondiale Superbike. Il pilota britannico precede sul podio Alvaro Bautista e il turco Toprak Razgatlioglu. Buon 12' posto per il sammarinese Luca Bernardi. Il pilota del Team Barni era al debutto in Superbike. Bernardi partiva dalla 18' posizione. Per il pilota biancoazzurro arrivano anche 4 punti in classifica, i primi nel mondiale.

