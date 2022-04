SUPERBIKE SBK, Assen: Bernardi 18° in Gara1

SBK, Assen: Bernardi 18° in Gara1.

Dopo i problemi tecnici accusati durante la SuperPole, Luca Bernardi si riscatta e chiude Gara1 del Gran Premio d'Olanda ad Assen in 18^ posizione. Il pilota sammarinese del Team Barni è riuscito a recuperare dopo essere partito dall'ultima piazzola in griglia, senza però conquistare punti utili per la classifica. Vittoria che è andata a Jonathan Rea davanti a Bautista e Razgatlioglu.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: