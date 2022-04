SUPERBIKE SBK Assen: Luca Bernardi va a punti in gara2 In Olanda il pilota del team Barni risale fino alla 14' posizione

Luca Bernardi raggiunge il 14' posto in gara2 in Olanda nella seconda prova del mondiale Superbike. Il pilota sammarinese conquista altri due punti nella classifica generale. Luca Bernardi partiva dall'ultimo posto in griglia e ha recuperato dieci posizioni. Prossimo appuntamento con la SBK in Portogallo all'Estoril il 20/22 maggio.

