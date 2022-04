SUPERBIKE SBK, Assen: problema tecnico per Bernardi in SuperPole

SBK, Assen: problema tecnico per Bernardi in SuperPole.

Mondiale Superbike: alle ore 14 - è in programma Gara1 del Gran Premio d'Olanda ad Assen e Luca Bernardi scatterà in ultima posizione. Il pilota sammarinese del Team Barni ha dovuto fare i conti con un problema tecnico alla sua Ducati non riuscendo così a classificarsi in SuperPole.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: