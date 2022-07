SBK Donington: Luca Bernardi chiude 16°, Razgatlioglu fa tripletta

Dopo il 18' posto di gara1 Luca Bernardi ottiene il 16° posto finale in gara2 a Donington. Il pilota sammarinese risale dunque altre posizioni, ma resta fuori dalla zona punti. Sul tracciato inglese completa la tripletta il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco dopo aver vinto gara 1 e la superpole race si aggiudica anche gara 2, questa volta davanti a Alvaro Bautista e Jonathan Rea. In testa alla classifica mondiale sempre lo spagnolo con 246 punti davanti a Rea con 229 e Razgatlioglu con 203. Il sammarinese Luca Bernardi è invece in testa alla speciale classifica Hyundai N-spired Rider, graduatoria che premia i piloti sulla base delle posizioni recuperare rispetto alla griglia di partenza. Il pilota del team Barni Racing è al comando con 56 punti davanti all'italiano Axel Bassani con 28. Prossimo appuntamento con la Superbike in Repubblica Ceca dal 29 luglio.