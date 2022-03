SUPERBIKE SBK: due cadute ma buon ritmo per Luca Bernardi nei test di Barcellona

A due settimane dall'inizio del Mondiale Superbike ad Aragon continuano i test per Luca Bernardi in sella alla Ducati del Barni Racing Team. Il pilota sammarinese, all'esordio sul circuito di Barcellona, ha concluso la prima giornata in 16^ posizione con il crono di 1:43.251 dopo aver completato 51 giri. Per Bernardi anche due cadute, fortunatamente senza conseguenze. Nella seconda e ultima giornata di test la pioggia non ha permesso al centauro biancazzurro di migliorare il proprio miglior tempo.

