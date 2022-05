Tre punti conquistati da Luca Bernardi in Gara1 all'Estoril, terzo appuntamento del Mondiale Superbike. Il pilota sammarinese ha chiuso in tredicesima posizione con la Ducati del Team Barni.

Vittoria che è andata allo spagnolo Alvaro Bautista, sempre su Ducati. Domani alle ore 11 c'è la Superpole Race mentre alle 14 è in programma Gara2.