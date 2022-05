SUPERBIKE SBK, Estoril: 13° posto per Bernardi in Gara1

SBK, Estoril: 13° posto per Bernardi in Gara1.

Tre punti conquistati da Luca Bernardi in Gara1 all'Estoril, terzo appuntamento del Mondiale Superbike. Il pilota sammarinese ha chiuso in tredicesima posizione con la Ducati del Team Barni.

Vittoria che è andata allo spagnolo Alvaro Bautista, sempre su Ducati. Domani alle ore 11 c'è la Superpole Race mentre alle 14 è in programma Gara2.

