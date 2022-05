SBK, Estoril: 15° posto per Bernardi in Gara2

Dopo la 13' posizione in gara1, Luca Bernardi chiude in 15' posizione gara2 all'Estoril, terzo appuntamento del mondiale Superbike. Il pilota sammarinese ottiene così un altro punto nella classifica mondiale con la Ducati del Team Barni. La vittoria è andata a Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki precede sul podio Alvaro Bautista dopo un bel duello deciso all'ultimo giro in favore del britannico. Terzo posto per il turco Toprak Razgatlioglu. Prossimo appuntamento con il mondiale superbike a Misano nel week-end del 10-12 giugno.

