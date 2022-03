SUPERBIKE SBK: Luca Bernardi a Misano per i test pre-stagionali Prima giornata di test per la Superbike sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. Luca Bernardi, al debutto nel mondiale con la Ducati del team Barni, chiude in 1:35.824. Miglior tempo per Alvaro Bautista davanti a Gerloff e Rinaldi.

Salire e scendere dalla moto ininterrottamente, parlare con i tecnici, fare simulazioni di qualifiche e di gara, trovare la messa a punto perfetta: i test sono un momento fondamentale della stagione per team e piloti. E ancora di più per chi è all'esordio nella categoria, come Luca Bernardi. Il sammarinese – al debutto in Superbike – è stato uno dei grandi protagonisti della prima due giorni di prove in programma al Misano World Circuit. Bernardi, in sella alla Ducati Panigale V4 RS22 del Barni Racing Team, ha effettuato numerosi giri per prenderci confidenza. Spesso a colloquio con il team principal Marco Barnabò e con il suo capotecnico Luca Minelli, il numero 29 ha via via migliorato il crono fino a far segnare un buon 1:35.824. Davanti al francese Ponsson, dietro i grandi della categoria. A metà pomeriggio il miglior tempo è di Alvaro Bautista con la Ducati ufficiale (1:33.983), alle sue spalle la Yamaha dello statunitense Gerloff e l'altra Ducati del riminese Micheal Ruben Rinaldi.

E' tempo di test anche per il Mondiale Supersport con il figlio d'arte Oliver Bayliss, consigliato spesso e volentieri dal padre Troy che di titoli – in Superbike – ne ha vinti ben 3 nel corso della sua gloriosa carriera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: