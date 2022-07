SBK: Luca Bernardi si opera il 2 agosto

Luca Bernardi dovrà operarsi il 2 agosto per la rimozione della stabilizzazione vertebrale inserita dopo l'infortunio di Magny Cours nel 2021, quando il pilota sammarinese era ancora in Supersport. L'operazione, inizialmente programmata per la fine della stagione del Mondiale Superbike, è stata anticipata di comune accordo con il Barni Racing Team. Così facendo Bernardi non salterà nessuna gara, considerate le cinque settimane di pausa tra il round in Repubblica Ceca di questo weekend e quello in Francia – proprio a Magny Cours – dell'11 settembre.