SBK | Misano, Gara 1: doppietta Ducati, Bautista imprendibile

La Superbike ha un solo padrone si tratta dello spagnolo Alvaro Bautista che su Ducati ha dominato Gara 1 a Misano, quinto round della stagione 2023 del mondiale Superbike. Ducati sale così sul gradino più alto del podio in Gara 1 con il campione del mondo in carica e firma una stratosferica doppietta con Michael Rinaldi. Bautista si impone in maniera perentoria tagliando il traguardo con oltre cinque secondi di vantaggio sul compagno di squadra Nessuno sembra poter fermare questa Ducati, che nelle mani dello spagnolo vince davanti al pubblico di casa e incanta con il pilota di Santarcangelo di Romagna, in grado di lottare duramente con Toprak, il turco è l'unico a tenere il passo Axel Bassani, chiude al quarto posto. Il portacolori del Team Motocorsa approfitta di un errore di Danilo Petrucci e agguanta il primo posto degli indipendenti ai piedi del podio. Proprio il ternano è il grande deluso di questa Gara 1: partito dalla seconda fila, lotta per la quarta piazza fino a quando una scivolata alla Curva 8 del 15° giro lo costringe a concludere la sua gara Gara 1 da dimenticare per Andrea Locatelli, solo 12°.