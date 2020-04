SUPERBIKE SBK, nuovo calendario: Imola cancellato, Misano rinviato Con il Round della Riviera di Rimini è stato rinviato anche quello di Aragon mentre non si correrà il GP d'Italia, inizialmente previsto per il 10 maggio.

Continuano a cambiare i calendari sportivi in seguito alla pandemia da Coronavirus. La Superbike non fa eccezione: rivoluzionata la stagione 2020, partita a fine febbraio con il round in Australia. Le due manche di Philipp Island sono state le uniche che hanno visto i centauri darsi bagarre in pista. Da lì una serie di rinvii che hanno portato al nuovo, ipotetico, calendario dove non ci sarà però il Gran Premio di Imola. La gara, inizialmente prevista per il 10 maggio, è stata definitivamente cancellata. Solamente posticipata, invece, quella della Riviera di Rimini: dal weekend del 12-14 giugno al 6-8 novembre. Stessa sorte per Aragon, spostata al 28-30 agosto.

Il Round previsto al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” diventa così l'ultimo appuntamento del mondiale SBK mentre la nuova partenza dovrebbe essere ad inizio luglio al leggendario Donington Park, in Gran Bretagna. Andrea Albani, managing director di Misano, ha commentato così la decisione: “La riprogrammazione a novembre è coerente con gli obiettivi che cerchiamo di centrare, ovvero mantenere in calendario tutti gli eventi programmati. Stiamo già lavorando per garantire la sicurezza di tutti coloro che entreranno nel circuito”.



