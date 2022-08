SBK, operato Luca Bernardi: "Mi sento bene torno a Magny Cours"

Il saluto di Luca Bernardi sui social

Due giorni dopo l'ottimo decimo posto in gara2 in Repubblica Ceca, il pilota Luca Bernardi è stato operato all'ospedale di Faenza per la rimozione della placca vertebrale dopo l'infortunio di Magny Cours nel 2021. Vista la pausa di cinque settimane della Superbike il pilota sammarinese ha deciso in accordo il team Barni di anticipare l'operazione prevista dopo la fine della stagione. I tempi di recupero, previsti in circa 30 giorni, consentiranno a Bernardi di essere pronto per la gara di Magny Cours del week end del 9-11 settembre e di non saltare nessun gare del mondiale.