SUPERBIKE SBK: per Luca Bernardi ultimi test ad Aragon

SBK: per Luca Bernardi ultimi test ad Aragon.

Con la due giorni di test ad Aragon si è ufficialmente conclusa la preparazione alla stagione 2022 per la Superbike con il Mondiale che inizierà questo weekend proprio sul circuito spagnolo. Buona prestazione per Luca Bernardi: il pilota sammarinese del Team Barni ha migliorato l'1:52.937 della prima giornata facendo segnare il crono di 1:51.738 nella seconda, terminando i test in 19^ posizione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: