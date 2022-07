SUPERBIKE SBK, Rep.Ceca: Bernardi 14° in Gara1

Luca Bernardi chiude al 14° posto Gara1 sul circuito di Most in Repubblica Ceca. Il pilota sammarinese, in sella alla Ducati del Team Barni, conferma la posizione ottenuta con la Superpole portandosi a casa due punti per la classifica nel mondiale Superbike. Successo che è andato allo spagnolo Alvaro Bautista. Domani alle 11 è in programma la Superpole Race, alle 14 Gara2.

