Scandola si ritira e Andreucci vede il titolo tricolore terra

La prima prova speciale della seconda tappa del Rally Liburna ha subito regalato grandi sorprese. Umberto Scandola, leader del campionato italiano terra, è uscito di strada ed ha perso oltre 8 minuti, arrivando a fine prova con la macchina seriamente danneggiata. Il pilota veronese, al quale sarebbe bastato anche un secondo posto per laurearsi campione, ha fatto di tutto per continuare la gara, ma prima della quinta prova speciale, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Un ritiro, quello di Scandola, che di fatto spalanca le porte della conquista del Tricolore Terra a Paolo Andreucci. Dopo aver dominato la Power Stage, il pluricampione toscano occupa la seconda posizione in classifica generale con un ritardo di poco superiore ai 10 secondi. Al comando della gara c'è Alberto Battistolli con una Skoda Fabia R5. Il pilota vicentino è stato autore di una grande prestazione, facendo segnare il miglior tempo sia nella seconda, che nella terza prova speciale. In lotta per le primissime posizioni anche Bruno Bulacia, attualmente terzo con un ritardo di 13 secondi e 3 decimi. In ritardo invece Simone Campedelli. Il cesenate occupa la sesta posizione assoluta con un distacco di oltre 55 secondi. Nel pomeriggio le ultime tre prove speciali.