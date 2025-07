MOTORI Scuderia San Marino: Casali a podio nella Coppa Romagna Slalom

Scuderia San Marino: Casali a podio nella Coppa Romagna Slalom.

Risultati importanti per la Scuderia San Marino alla Coppa Romagna Slalom e alla tappa di Viterbo del Rotax Max Challenge. Dall’appuntamento di Rocca San Casciano, nella categoria STC secondo posto per Marco Casali, mentre termina in settima posizione di categoria l’equipaggio di Giuseppe Macina ed Elia Albani. Nella classe RallyB quinto posto per Nicola Montagna e Selenia Miceli, seguiti a corto raggio da Gilberto e Arianna Palazzi. Sfortunato ritiro per Roberto e Riccardo Bertozzi. Si avvicinano al podio i kartisti sammarinesi. Alessandro Pedini Amati è quinto di categoria DD2, mentre nei Senior settimo posto per Giacomo Marchioro. Nicolas Tagliaferri, infine, chiude ottavo nella categoria Junior.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: