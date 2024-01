Scuderia San Marino: festa per i piloti, testa al 2024 La Scuderia San Marino ha festeggiato e premiato i suoi piloti per i grandi risultati ottenuti nella scorsa stagione. L'obiettivo ora è ripetersi nel 2024: confermati il Rally Bianco Azzurro, Circuito San Marino e Ronde Halloween.

Non c'è il consueto rombo dei motori ma solo applausi e tanto divertimento. La Scuderia San Marino ha celebrato i suoi piloti, che nella stagione 2023 hanno ottenuto risultati importanti nel panorama del Motorsport. I primi ad essere premiati sono stati i kartisti con i successi di categoria per Lorenzo Leardini e Nicolas Tagliaferri, oltre al buon esordio nell'italiano per Giacomo Marchioro. Poi è stata la volta dei piloti su pista: assente alla serata Mattia Drudi, capace di conquistare la classifica Sprint nel GT World Challenge. Ampio spazio poi è stato dedicato ai rallysti: a partire dallo storico, dove gli ottimi risultati hanno consentito a San Marino di chiudere al 3° posto la classifica a squadre nella Coppa Scuderie. Prestazioni importanti nel moderno, anche al rosa con le vittorie di classe per Daiana Darderi nel Terra e di Samanta Grossi nel CRZ. Coppa Rally di Zona che è stato il punto più alto toccato dalla Scuderia San Marino nel 2023, con l'inserimento del Rally Bianco Azzurro.

Il 2024 si preannuncia ricco di eventi. Si riparte con la conferma dei 3 classici appuntamenti: il Rally Bianco Azzurro del 27-28 aprile, il Circuito San Marino del 3-4 agosto e in chiusura il Ronde Halloween del 2-3 novembre.

Nel servizio l'intervista a Roberto Selva, presidente Scuderia San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: