MOTORI Scuderia San Marino impegnata su tre fronti Ripartono i campionati del Rally storico, World Endurance e Rotax Max Challenge

Il primo fine settimana di marzo prevede un triplice impegno per i tesserati della Scuderia San Marino, che saranno in scena nel rally, pista e kart. Nel rally ancora una volta la scena è tutta di Arezzo l’Historic Rally Vallate Aretine è la prima tappa del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e vedrà in gara Mattia e Nicolò Brigliadori e il navigatore Mirco Gabrielli - fresco di vittoria di classe N5 al Rally Day Two Castles in Croazia insieme a Jacopo Rigo -, che sarà alle note di Sergio Galletti. Su pista per Mattia Drudi al via la stagione del World Endurance Championship con gara in Qatar, mentre Nicholas Tagliaferri debutterà a Jesolo nel Rotax Max Challenge Central Europe.

