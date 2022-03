Scuderia San Marino protagonista nei kart con Marchioro e Tagliaferri

Giacomo Marchioro e Nicolas Tagliaferri hanno ottenuto la pole position nelle loro categorie nei campionato Rotax e TER, riuscendo a concludere in prima posizione e vincere le gare nella prima prova del Campionato Italiano. Nel campionato Easykart, Alessandro Pedini Amati ha concluso la sua gara in 12° posizione nella categoria BMB, mentre Lorenzo Leardini si posiziona 19° nella classe Easykart 60. In pista anche il tesserato Mattia Drudi sul circuito tedesco del Nürburgring, nella gara NLS 1 nella categoria GT3. Il pilota italiano ha chiuso al nono posto assoluto insieme a Patric Niederhauser su Audi R8.