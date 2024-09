MOTORI Scuderia San Marino: un weekend tra rally, slalom e kart

Scuderia San Marino: un weekend tra rally, slalom e kart.

Dopo la vittoria del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe con Giacomo Altoè, impegnato questo fine settimana in Austria al Red Bull Ring, la Scuderia San Marino torna a essere protagonista nel rally, con i kart e lo slalom. Doppia presenza a Brescia per il Rally 1000 Miglia con due navigatori sammarinesi: Massimo Bizzocchi sarà al fianco di Ivan Ferrarotti, mentre Daiana Darderi sarà alle note per Ermanno Dionisio.

Al Rally dell’Appennino Reggiano, valevole per il CRZ di sesta zona, saranno tre gli equipaggi targati Scuderia San Marino a partire dal via: Diego Franciglia sarà navigato da Fabio Pachera, Mirko Mazzini sarà con Alberto Sassi e Valentina Pasini navigherà Matteo Sandrolini.

Folta presenza della società sammarinese alla gara di Galeata - Monte della Coppa Romagna Slalom. Enrico De Marini farà squadra con Giorgia Zafferani, Elia Albani sarà affiancato da Nicolò Brigliadori. Selenia Micelli alle note per Nicola Montagna e Cristiano Colombari navigherà Giovanni Muccioli. Presente anche Andrea Righi e l’equipaggio Bombara-Battaglin.

Infine, sul circuito di Franciacorta, settimo round del Trofeo Easykart. Per Lorenzo Cheli, impegno nella classe 100, mentre nella classe 60 Lorenzo Leardini.

