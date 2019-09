Seconda edizione per "In moto per Bryan", l'evento motociclistico per Bryan Toccaceli

Nel video l'intervista a Bryan Toccaceli

Tutti uniti per Bryan: i motoclub Titano e Six pistons organizzano per il secondo anno consecutivo la corsa motociclistica per aiutare la famiglia di Bryan Toccaceli. L'intero ricavato di questo evento sarà infatti devoluto alla sua famiglia, per favorirlo nella riabilitazione dopo l'incidente del primo maggio 2018. I partecipanti quest'anno si sono spostati nelle Marche, attraversando il Montefeltro toccando centri come Urbino e Urbania, più la gola del Furlo, offrendo a tutti un paesaggio mozzafiato. E ad attenderli all'arrivo c'era proprio Bryan, salutato da tutti i suoi amici.