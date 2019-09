Seconda edizione per la Nine Castles Run, con le motociclette che hanno invaso la Repubblica di San Marino

Una miriade di moto intente a sfilare per il centro storico di San Marino, ma non si tratta né di una banda di teppisti né di un gruppo di fan di Easy Rider: è la Nine Castles Run, una sfilata motociclistica attraverso la repubblica e i suoi castelli, che coinvolge piloti sammarinesi ma anche italiani e tedeschi, che approfittano di questo evento per vedere le bellezze della repubblica più antica del mondo. Partenza da Rovereta e arrivo nel centro storico, a cui poi è seguita una serata con cibo e musica. Tanti motori e tanto rumore, ma l'aspetto tipico da centauri della Route 66 non deve ingannare, il rispetto delle norme stradali è fondamentale e necessario per godersi a pieno l'itinerario.