Segnalati piloti alla Baldasserona, era un allenamento autorizzato

Con il decreto in vigore che vieta in Repubblica lo svolgersi di manifestazioni sportive, numerosi cittadini hanno segnalato la presenza di moto e piloti all'interno del crossodromo della Baldasserona. I gestori dell'impianto hanno chiarito si trattasse di una sessione di allenamento del CTR, squadra affiliata al San Marino Racing Motoclub. Sul posto è intervenuta la Polizia Civile che ha controllato la regolarità di autorizzazioni e protocolli prima di dare il via libera alla ripresa degli allenamenti.