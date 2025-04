MONDIALE ENDURANCE Sei ora di Imola: la Ferrari vince dopo 53 anni. Valentino Rossi secondo nella LMGT3 La scuderia di Maranello trionfa grazie a Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. Il dottore sul podio nonostante un errore e conseguente penalità

Cinquantatré anni e 13 edizioni dopo, la Ferrari torna a vincere una gara di endurance a Imola, grazie ad Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Al netto dei vari periodi in cui non si è disputata, l'ultimo e finora unico successo del Cavallino rampante risaliva al 1972, conquistato da Arturo Merzario. Il digiuno è stato rotto con una prova spettacolare dell'hypercar numero 51 del team Ferrari AF Corse nella 6 ore di Imola, seconda prova del Mondiale endurance: sabato la pole, domenica il trionfo. E pensare che, a due terzi di gara gara, l'ingresso della safety car aveva costretto i piloti di Maranello a ricostruire tutto da zero, facendo riemergere i fantasmi del 2024, quando la Ferrari si era presa primo, secondo e terzo posto in qualifica, per poi doversi accontentare di quarta, settima e ottava piazza in corsa. Stavolta, però, Pier Guidi è stato più forte della sfortuna, tenendo dietro sia la Bmw, sia la Alpine. Un successo che proietta il terzetto in vetta al Mondiale piloti, seguito dagli altri due equipaggi ferraristi.

Nelle LMGT3, secondo podio a Imola per Valentino Rossi, che sfiora la vittoria con il Team Wrt, ma si deve arrendere alla Porsche, anche a causa di un errore a due terzi di gara. Dopo la pole del sabato, il Dottore, Kelvin Van der Linde e Ahmad Al Harty hanno condotto a lungo anche in gara. L'errore decisivo è arrivato sul finire della quarta ora, quando Rossi, in lotta con la Ferrari per tornare in testa, ha forzato una staccata, speronando speronando Heriau. Ne sono seguite una safety car e una penalità che, nonostante una rimonta furibonda nel finale, hanno tenuto la Bmw numero 46 dietro alla Porsche per soli 3 decimi. Nonostante la vittoria mancata di un'inezia, è una grande risposta data da da Valentino e compagni, dopo lo zero registrato in Qatar, che li porta al sesto posto nel Mondiale. Il prossimo appuntamento sarà il 10 maggio, in Belgio, con la terza tappa.

