RALLY Semaforo verde per il 51° Circuito San Marino Rally tra emozioni e voglia di divertimento Tutto pronto per il secondo appuntamento dell’anno targato Scuderia San Marino, con il Circuito San Marino, giunto alla cinquantunesima edizione

Venerdì 2 e sabato 3 agosto nuovo appuntamento con la Scuderia San Marino e il suo format ideato per esaltare lo spettacolo su quattro ruote. Format che funziona non si cambia e il “Circuito San Marino Rally” resta sempre lo stesso. Lo ha fatto notare il Presidente della Scuderia San Marino Roberto Selva: “il successo della manifestazione -ha detto- è soprattutto legato alla sua ripetitività studiata appositamente per vivere una giornata all’insegna del divertimento per i piloti e per il pubblico”. Dopo le verifiche tecniche del venerdì, al via il sabato con lo spettacolo delle vetture moderne, storiche e Rally Star.



Tre manche, ciascuna da quattro giri, nella zona industriale di Gualdicciolo. L’unico cambiamento avviene nel senso di marcia, invertito rispetto al 2023. Il parco assistenza verrà allestito sempre in Strada del Lavoro. Si sta delineando un elenco iscritti sempre di qualità con tanta curiosità dai piloti della Scuderia sia dagli equipaggi italiani. Tra i nomi di punta anche Corrado Costa e Paolo Diana, che parteciperanno a questo 51° Circuito San Marino.

