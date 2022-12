Serata di gala per i "Caschi d'Oro e Volanti ACI" A Bologna è andata in scena l'edizione 2022 dei Caschi d'Oro di Autosprint e dei Volanti ACI, la "Notte degli Oscar" del motorsport italiano. L'oro è andato ad Antonelli, argento per Fornaroli e bronzo a Crugnola.

Emilia-Romagna terra di motori e di premiazioni. A inizio mese, a Rimini, sono andati in scena i FIM Awards dedicati ai campioni del motociclismo. Una settimana più tardi, a Bologna, è stata la volta dei FIA Prize Giving destinato ai piloti di Formula 1 e di tutto il mondo dell'automobilismo. A ridosso del Natale, sempre a Bologna, è toccato al motorsport italiano festeggiare e premiare i campioni della stagione appena conclusa. Al PalaCongressi è stata la notte dei Caschi d'Oro di Autosprint e dei Volanti ACI. Una serata di gala dove, a fare gli onori di casa, non potevano che esserci il direttore di Autosprint Andrea Cordovani e il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani. Aneddoti, storie, passione: gli “Oscar italiani delle quattro ruote” sono stati un successo. Il Casco e Volante ACI d'Oro, il premio più ambito, è andato al giovanissimo Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese, classe 2006, è stata l'autentica rivelazione dell'anno avendo conquistato due titoli in Formula4 italiana e tedesca a soli 16 anni. Casco e Volante d'Argento poi al piacentino Leonardo Fornaroli per la sua vittoria tra i rookie nella Formula Regional by Alpine mentre ad Andrea Crugnola è andato il Casco e Volante Bronzo, ottenuto grazie al successo nel Campionato Italiano Assoluto Rally.

Numerosi anche i riconoscimenti speciali come il “Premio Fiammetta la Guidara” consegnato alla voce e volto del TG2 Motori Maria Leithner. Non sono poi mancati momenti di commozione come il tributo riservato all'ingegner Mauro Forghieri, storia del motorsport mondiale e venuto a mancare lo scorso novembre. Sul palco anche i protagonisti della stagione 2022 per la Ferrari: Alessio Rovera vincitore di classe nel Mondiale Endurance e Alessandro Pier Guidi campione del mondo Gran Turismo. A loro e a tutti i premiati sono andati i complimenti, in video, di Charles Leclerc e del presidente FIA Ben Sulayem.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: