Sesta di fila per Verstappen: sua anche Silverstone.

Sesta vittoria consecutiva e 43a in carriera per Max Verstappen, che s'impone anche a Silverstone. L'olandese domina dal primo all'ultimo giro, chiudendo davanti a Lando Norris, che riporta una McLaren sul podio del Gp di Gran Bretagna dopo 11 anni, e a Lewis Hamilton. Nono e decimo Charles Leclerc e Carlos Sainz, in difficoltà sulla pista inglese e attardati dal traffico durante una virtual safety car, dopo la metà di gara. Verstappen sale così a 98 punti di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez, nel Mondiale. Prossimo appuntamento il 23 luglio, con il Gran premio d'Ungheria, dodicesima prova del campionato.

