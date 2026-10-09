RALLY Show alla "Sprint Legend Race" tra rotatorie e traversi Subito protagonisti i grandi nomi di questa ventiquattresima edizione di RallyLegend: da Dani Sordo a Martins Sesks passando per Gryazin, Battistolli e Veiby.

Il rombo dei motori, le derapate e il pubblico già protagonista. Rallylegend ha alzato ufficialmente i giri con la Sprint Legend Race, la prova spettacolo di quasi due chilometri a Galazzano, regalando ai primi appassionati un assaggio di quello che attende la Repubblica nel fine settimana. Tra rotatorie trasformate in palcoscenici e traversi da applausi, a prendersi la scena sono state alcune delle stelle più attese: Dani Sordo con Hyundai, Nikolay Gryazin al volante della Lancia, Martins Sesks con Ford, Alberto Battistolli con la sua Lancia Integrale e il norvegese Veiby con la Polo da rallycross.

Spettacolo, ma anche agonismo, con i concorrenti in gara pronti a giocarsi i primi abbuoni nelle rispettive classifiche e categorie. Il miglior tempo é dell’intramontabile Luca Pedersoli, davanti ai sammarinesi Davide Simoncini e Danilo Tomassini. A rendere unico Rallylegend, come sempre, il viaggio attraverso le epoche del rally: dalle vetture moderne alle icone che hanno scritto la storia di questa disciplina, tra le stesse Lancia, Audi Quattro e le leggendarie Gruppo B, di cui quest'anno ricorre il 40° anniversario dallo “stop”. A San Marino, la festa dei motori è appena cominciata.

Crediti video a Evolvency

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