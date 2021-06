Si accendono i motori per il Rally di San Marino

Vigilia del Rally di San Marino. La 49' edizione della gara organizzata dalla FAMS si apre domani e vedrà ai blocchi di partenza i migliori protagonisti delle corse su terra. Oltre 140 le auto iscritte. Con i big del campionato italiano rally e gli specialisti del campionato italiano rally terra. Domani mattina lo shakedown a Piandavello a Domagnano. Poi il via dalle ore 16.10 nel centro storico di San Marino, quindi prima prova speciale dalle ore 16.30 con la San Marino Power Stage. Al sabato due i passaggi per “Terra di San Marino” e tre passaggi invece a Macerata Feltria. Un totale di 79 km di speciali per un totale di 390 km di percorso complessivo. Grande attesa dunque per seguire i grandi interpreti di questo sport come Giandomenico Basso, Umberto Scandola, Paolo Andreucci, Simone Campedelli. Tra i sammarinesi Daniele Ceccoli è stato l'ultimo a trionfare tre anni fa.

