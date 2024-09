RALLY Si aggiungono grandi nomi a Rallylegend 2024 Francois Delecour, Armin Schwarz, Romain Dumas, Gustavo Trelles, Patrick Snijers, Raymond Breen, papà dell’indimenticabile Craig, Piero Longhi e Andrea Crugnola.

Si aggiungono grandi nomi a Rallylegend 2024.

Ai “big” già annunciati, si uniscono altri beniamini del pubblico dei rally. Francois Delecour, vincitore in carriera di quattro rally del mondiale e vicecampione iridato nel 1993, torna a Rallylegend per deliziare gli spettatori con una Peugeot 306 Maxi. Disporrà invece di una spettacolare Porsche Carrera GT3 il suo connazionale Romain Dumas, pilota vincente sia in corse endurance che nei rally. Due volte vincitore alla 24 Ore di Le Mans, ma anche in tutte le gare endurance più famose, nel 2016 ha vinto il titolo Mondiale con la Porsche, in equipaggio con Lieb e Jani. Nei rally ha vinto quattro edizioni della famosa Pikes Peak e nel 2017 ha vinto il FIA R-GT Cup nel Mondiale Rally.

Carriera importante nel WRC come pilota ufficiale per Toyota, Mitsubishi, Ford, Skoda e Hyundai per il tedesco Armin Schwarz, che a Rallylegend, con alle note Peter Thul, Senior Director Sport di WRC Promoter, sarà tra i protagonisti dello special event per i 40 anni del titolo mondiale Audi con Stig Blomqvist, pilotando una Audi Quattro Coupè Gruppo A. Insieme a lui, a San Marino, il figlio Fabio Schwarz, classe 2005 con già quattro anni di rally nel curriculum, che sarà al via con una rara Hyundai Accent WRC.

Un passato importante nel World Rally Championship anche per l’uruguaiano Gustavo Trelles ricordato, tra i tanti successi, per i quattro titoli Produzione consecutivi dal 1996 al 1999. Ancora una volta a Rallylegend, di cui è innamorato, avrà a fianco il fido Jorge Del Buono, a bordo di una Subaru Impreza Gruppo A. Anche il belga Patrick Snijers, campione europeo rally nel 1994, calcherà di nuovo le prove speciali della Repubblica di San Marino al volante di una Ford Sierra Cosworth nei colori Bastos.

Presenza sempre emozionante quella di Raymond Breen, al via con la sua Subaru Legacy. Un modo per onorare la memoria del forte e sfortunato figlio Craig, scomparso prematuramente ma sempre presente nel cuore degli appassionati. Anche Craig era molto legato a Rallylegend. Parlando di campioni, due nomi importanti della storia dei rally italiani, anche recente, non hanno voluto mancare. Piero Longhi, tricolore rally nel 2000 e nel 2005, ha deciso di partecipare con una Renault Clio Williams, mentre Andrea Crugnola, già tre volte campione italiano rally nel 2020, 2022 e 2023 e in corsa quest’anno per il quarto titolo, darà spettacolo con la Peugeot 106 Maxi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: