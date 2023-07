RALLY Si scaldano i motori per il 50° Circuito San Marino

Manca sempre meno al 50° Circuito San Marino, in programma venerdì 4 e sabato 5 agosto. Nozze d’oro per la gara organizzata dalla Scuderia San Marino e ideata da Giovanni Zonzini, ex presidente della Scuderia. L’edizione 2023 del Circuito si correrà a Gualdicciolo con partenza dalla zona industriale e i piloti effettueranno tre round da quattro giri ciascuno per un totale di 12km a ogni manche. Grande attesa per conoscere l’elenco iscritti, proverà ad esserci il vincitore della scorsa edizione Jader Vagnini, reduce da un brutto incidente al Rally dell’Adriatico. Presenza fissa del Circuito è quella di Stefano Rosati che fa 50 su 50, confermando la sua partecipazione anche al 50° compleanno della gara.

