Sic58, Rossi: "Foggia uomo da battere, ha qualcosina in più. Io punto alla Top3"

Parte con ambizioni di alta classifica Riccardo Rossi, nuovo pilota di punta della Sic58 Squadra Corse. Che ha già individuato l'uomo da battere ma che, al contempo, si candida per la lotta al vertice: "Sicuramente, dopo i test abbiamo già visto che Foggia è l'uomo da battere, quindi il mio obiettivo è andare a inseguirlo. Foggia secondo me quest'anno è un passettino avanti a tutti, poi siamo un po' tutti più o meno lì. Il campionato sarà di alto livello, abbiamo fatto tempi molto veloci in tutti i circuiti in cui abbiamo fatto i test. Sicuramente ci sarà molto da lavorare, però secondo me sono nel posto giusto e nel momento giusto per stare davanti. Il mio obiettivo finale è la top3, nelle prime gare invece conto di stare nella top5. Perché bisogna pensare che quest'anno ci sono 21 gare, sarà una maratona, non uno sprint. Quindi se vinci la prima gara e poi vai giù è inutile, Bisogna iniziare a stare davanti, fare vedere che sei lì, e poi pensare a cominciare a vincere quante più gare possibile per stare davanti al Mondiale”.









Sensazioni positive anche per il confermato Lorenzo Fellon, che punta a fare tesoro delle difficoltà della sua stagione d'esordio: "A essere onesto ho imparato tanto l'anno scorso. Ho imparato a lavorare con professionalità, ho imparato a lottare, perché la Moto3 è una classe molto competitiva. Sono contento anche perché nei momenti duri puoi solo crescere, aver avuto una stagione complicata può avere risvolti positivi, spero di far tesoro di tutti gli errori che ho commesso nella scorsa stagione in modo da dare il massimo nella prossima. Penso possa essere una buona stagione per me e Riccardo, la squadra ora è molto competitiva, il mio feeling sulla moto è molto migliorato e io stesso sono cresciuto, come pilota e ho maggiore consapevolezza. Devo cercare di migliorare in partenza, per evitare di non compromettere la prima parte di gara. E devo essere più aggressivo nei sorpassi, è una delle chiavi per rientrare nelle prime posizioni".