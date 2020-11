LA COMMOZIONE Silvio Stefanelli: il commosso ricordo di amici e colleghi Ieri i funerali del Navigatore di Rally il sammarinese Silvio Stefanelli. Il suo ricordo nelle parole di chi lo conosceva bene a cominciare dal Presidente della FAMS Paolo Valli

Paolo Valli Presidente della FAMS “ abbiamo perso un uomo di grande spessore umano oltre che professionale” Giuliano Calzolari “ il più grande navigatore che San Marino abbia mai avuto. Ricordo che ai mille laghi ci divertivamo nel parlare in dialetto pesarese. Ogni volta che vedevamo un lago, in Finlandia è pieno, dicevamo “un né è mer l'e' un leg” . Livio Ceci “ho ricevuto messaggi da tutta Italia, era stimato e apprezzato da tutti. Ricordo le chiacchierate di un'ora mentre passeggiavamo insieme.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Bisogna andare avanti ma abbiamo perso un grande” Massimo Rosti: “ un esempio come navigatore e un esempio come ufficiale di gara. Mancherà moltissimo a questo sport, una grave perdita per tutta la comunità sammarinese” Jader Vagnini: “lo ritengo il mio babbo dei rally quello che mi ha insegnato questo sport, mi ha portato lui dal debutto nel 1996 fino ad oggi. Era per me un amico, veniva sempre al bar, consigli sulle macchine da rally, un buono e a Murata mancherà tanto. Al Rally di Montecarlo gli ho detto “ Silvio io non riesco a fare 52 chilometri di speciale, e lui mi ha risposto stai concentrato e come farne una da 10” Ti motivava in tutto, questo era Silvio Stefanelli”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: